Население Беларуси в октябре оставалось чистым продавцом валюты

Население Беларуси в октябре 2021 года выступило чистым продавцом валюты на сумму $78,620 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в октябре 2021 года выросла на $54,735 млн, или на 6,55% по сравнению с сентябрем, и составила $890,569 млн. Покупка наличной валюты в октябре выросла на $28,867 млн. или 5,82% по сравнению с сентябрем, и составила $524,876 млн. Покупка безналичной валюты выросла на $25,868 млн. или 7,61% и составила $365,692 млн.

С начала года покупка валюты населением составила $8,8429 млрд., в том числе наличной валюты – $5,2137 млрд., безналичной - $3,6292 млрд.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в октябре 2021 года снизилась на $49,473 млн. или 4,86% по сравнению с сентябрем, и составила $969,188 млн. В том числе продажа наличной валюты в октябре снизилась на $30,129 млн, или на 4,07%, и составила $709,604 млн. Продажа безналичной валюты снизилась на $19,344 млн. или на 6,94%, и составила $259,585 млн.

С начала года продажа валюты населением составила $8,788 млрд., в том числе наличной валюты – $6,408 млрд., безналичной - $2,379 млрд.

В октябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $184,727 млн., на безналичном – покупка в объеме $106,108 млн.