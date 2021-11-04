Нацбанк РБ установил требования к сайтам по выдаче кредитов

Нацбанк РБ своим постановлением №287 от 11 октября 2021 года утвердил требования к объему и порядку раскрытия информации оператором сервиса онлайн-заимствования.

Согласно документу раскрытию подлежит информация о:

- регистрации оператора сервиса онлайн-заимствования, а также общие сведения о нем для оценки легальности деятельности оператора и его добросовестности потенциальными клиентами и инвесторами;

- сведениях, необходимых для понимания порядка и условий функционирования сервиса онлайн-заимствования, оказания услуг его оператором и стоимости таких услуг, а также об установленных законодательством ограничениях сумм причитающихся заимодавцу процентов по договору займа, размера неустойки (штрафа, пени), процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по договору займа, иных платежей, связанных с нарушением условий договора займа;

- финансовых показателях и отчетности оператора сервиса онлайн-заимствования.

Документ вступает в силу 29 ноября 2021 года.