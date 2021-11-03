В Беларуси с 1 января 22 года появится реестр рекламораспространителей

Белорусские власти возвращают де-факто лицензирование рекламной деятельности через создание «Реестра рекламораспространителей», вести который в сети Интернет с 1 января 2022 года будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ.

Согласно указу №426 от 2 ноября 2021 года право оказывать услуги по размещению (распространению) рекламы предоставляется рекламораспространителям, включенным в реестр.

С 1 февраля 2022 года «оказание услуг по размещению (распространению) рекламы рекламораспространителем, не включенным в реестр, является незаконным и запрещается».

В то же время, без включения в реестр могут оказываться услуги по размещению (распространению) отдельных видов рекламы, которые, по сути, монополизированы государством либо лицензирование которых не представляется практически возможным, а именно:

-размещение наружной рекламы;

-рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов;

-рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты;

-рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий;

-рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации;

-рекламы в сети Интернет (в том числе с использованием рекламных сервисов), не связанные с размещением в сетевом издании;-иной рекламы (по решению Совмина).