Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Правительство Беларуси одобрило проект международной техпомощи по предотвращению лесных пожаров

Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи «Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщила пресс-служба правительства, проект одобрен на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.

Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта обеспечивает Министерство лесного хозяйства.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.



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