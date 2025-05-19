LG представила полностью лишенные рамок новые экраны LG Zero Bezel Micro LED

LG Electronics представила технологию Zero Bezel Micro LED, позволяющую создавать модульные и безрамочные дисплейные системы, сообщает TechRadar.

Прототип LG состоит из двух 22-дюймовых Micro LED-панелей, каждая из которых имеет разрешение 480×540 пикселей и поддерживает переменную частоту обновления от 48 до 144 герц. Панели могут работать как независимо, так и в объединенном режиме, формируя бесшовный сверхширокий дисплей. Конструкция допускает объединение неограниченного количества модулей, позволяя получать экраны произвольной формы и размера.

Основное конкурентное преимущество — полное отсутствие рамок, чего не удавалось добиться в предыдущих решениях даже премиального класса. Это делает технологию особенно перспективной для витрин, публичных пространств, диспетчерских центров и цифровых стен, где важны визуальная непрерывность и адаптивность.

Кроме того, Micro LED-панели являются самоизлучающими, что обеспечивает контроль яркости и цветопередачи на уровне каждого пикселя. Это обеспечивает более точную цветопередачу, высокий уровень контрастности, глубины черного цвета, а также отсутствие выгораний, как в OLED.

По мнению LG, технология может стать устойчивой альтернативой OLED, особенно в сегментах, где важны долговечность и высокая яркость.