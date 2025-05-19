Власти России решили ввести новый налоговый вычет

Путин распорядился ввести налоговый вычет по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц) за сдачу норм ГТО и регулярное прохождение диспансеризации. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 14 апреля.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2025 года.

Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов.

О планах ввести налоговый вычет по диспансеризации и сдаче норм ГТО президент впервые сообщал в послании Федеральному собранию в 2024 году.