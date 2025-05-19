Последнее обновление: 19.05.2025 12:53

OpenAI представила облачного программного ИИ-агента Codex

Компания OpenAI выпустила предварительную исследовательскую версию облачного агента для разработки ПО Codex, способного выполнять множество задач параллельно.

Ассистент работает на базе codex-1 — оптимизированной для разработки ПО версии ChatGPT o3.

Изначально агент доступен для пользователей планов Pro, Enterprise и Team, поддержку Plus и Edu команда обещает «в ближайшее время».

«Codex может читать и редактировать файлы, а также запускать команды, включая тестовые обвязки, линтеры и средства проверки типов. Выполнение задачи обычно занимает от минуты до получаса в зависимости от сложности», - говорится в описании.

Каждая задача обрабатывается в предварительно загруженной изолированной среде.

Пользователи могут проверять работу Codex с помощью цитат, логов терминала и результатов тестов. В случае неопределенности или неудач агент сообщает о проблемах для принятия решения о дальнейших действиях, уточнили в OpenAI.

«Как и разработчики-люди, агенты лучше всего работают, когда им предоставлены настроенные среды, надежные настройки тестирования и понятная документация», - подчеркнула команда.

В апреле OpenAI представила локального программного ассистента Codex CLI.

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