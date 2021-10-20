Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца

Народный банк Китая в среду укрепил курс юаня на 238 базисных пунктов, до 6,4069 юаня за доллар, что является максимальном значением с 11 июня.

По данным Народного банка Китая, повышение курса на 238 базисных пунктов - максимальная амплитуда колебаний с 5 января, передает ТАСС.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

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