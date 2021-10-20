Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

Германский медиаконцерн приобрел газету «Politico»

Категории: США СМИ

Медиаконцерн Axel Springer объявил о завершении сделки по приобретению американской газеты «Politico».

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении германской компании, передает ТАСС.

«Компания Axel Springer сегодня объявила о завершении сделки по приобретению «Politico», одного из самых влиятельных мировых источников политических новостей», - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что медиаконцерн теперь является стопроцентным владельцем газеты «Politico», ранее принадлежавшей Роберту Олбриттону.

«Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и в соответствии с условиями соглашения, объявленного 26 августа 2021 года», - подчеркнули в Axel Springer.

«Мы всегда глубоко верили в бизнес-модель цифровой журналистики, и «Politico» является ярким примером того, как заставить ее работать. Уверенный рост издания и высокая прибыльность при диверсифицированной базе доходов являются свидетельством ее истории успеха», - сказал генеральный директор Axel Springer Матиас Дёпфнер.

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