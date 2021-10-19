Правительство просит у Лукашенко денег на борьбу с коронавирусом

Правительство намерено обратиться к Лукашенко для выделения дополнительных средств на борьбу с коронавирусом.

Как сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко из более 7,6 млрд. рублей (5% от ВВП), выделенных на этот год из республиканского бюджета на здравоохранение, уже израсходовано около 6 млрд. рублей.

"То, что мы закладывали на год, фактически оказалось съедено за три квартала", - констатировал Головченко, которого цитирует БелТА.

«…подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к Лукашенко о выделении дополнительных средств в размере почти 250 млн. рублей, в том числе 140 млн. рублей на закупку лекарственных средств и вакцин, и еще 108 млн. рублей мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета", - уточнил премьер объем запрашиваемых средств.

По его словам, потребуется еще около 250 млн. рублей на выплату ковидных надбавок медикам в четвертом квартале. С начала года на надбавки медикам было потрачено 825 млн. бюджетных рублей, с начала пандемии – около 1,3 млрд. рублей (без учета средств индивидуальной защиты, вакцин и медицинских препаратов).

"Нагрузка очень большая для бюджета. Но даже в этих тяжелейших условиях удается выдерживать высокие темпы промышленного производства за счет оптимизации внутренних резервов. Таким образом, существенный эффект пандемии, оказываемый на национальную экономику, имеется, тем не менее нам удается с ним справляться. Недостающие средства будут нами изысканы без ущерба для других отраслей экономики", - отрапортовал Головченко.