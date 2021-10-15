Крупнейшая авиакомпания Италии ликвидирована в результате банкротства

Крупнейший авиаперевозчик Италии компания Alitalia ликвидирована в рамках процедуры банкротства после 75 лет существования.

Как сообщает Reuters, в четверг самолет компании совершил последний рейс по маршруту Кальяри - Рим.

Как отмечается, отныне полеты будет осуществлять созданная в процессе реорганизации компания Italia Transport Aereo (ITA).

Новый государственный перевозчик, которому правительство выделит 1,35 млрд евро в течение трех лет, будет иметь парк из 52 самолетов и 2800 работников, что составляет около трети от персонала Alitalia.

Компания Alitalia была создана в 1946 году. С 1999 года у перевозчика начались финансовые трудности. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать национального перевозчика на плаву. В 2017 году компания перешла под внешнее управление, но ей так и не смогли найти инвестора.