Падение продаж автомобилей в Евросоюзе в сентябре ускорилось до 23%

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в сентябре 2021 года упали на 23,1% и составили 718,598 тыс. по сравнению с 934,039 тыс.. в сентябре 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Сентябрьские продажи стали минимальными для этого месяца с 1995 года, сообщает Finmarket.

В августе продажи авто в Европе снизились на 19,1%, в июле - на 23,2%, в июне - выросли на 10,4%, в мае - на 53,4%, в апреле - в 3,2 раза, в марте - на 87,3%, в феврале снизился на 19,3%, в январе - на 24%.

Третий месяц подряд крупнейшие автомобильные рынки демонстрируют двузначное снижение: В Италии продажи упали на 32,7%, в Германии - на 25,7%, во Франции - на 20,5%, в Испании - на 15,7%.

Самый высокий спад продаж зафиксирован в Литве - на 56,8%, рост был отмечен на Кипре - на 12,1%.

Число регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в прошлом месяце снизилось на 25,2%, составив 972,723 тыс.

В январе-сентябре регистрация автомобилей в Евросоюзе выросла на 6,6%, составив 7,527 млн.

Реализация машин в Италии в январе-сентябре повысилась на 20,6%, в Испании - на 8,8%, во Франции - на 8%, в Германии - снизилась на 1,2%.

Наиболее существенное падение продаж в сентябре в ЕС отмечено у Daimler - на 43%, Ford - на 38,5%, а также у японской Honda - на 38,1%.

Volkswagen Group снизила продажи на 27,7%,.Stellantis (PSA Group и FCA Group) - на 29,9%, Renault Group - на 21,8%, BMW - на 19,4%. Японские Toyota, Mitsubishi и Nissan сократили продажи на 20,6%, 19,1% и 35,9%, соответственно. Шведская Volvo - на 33,4%. Продажи Jaguar Land Rover Group уменьшились на 25,4%.

Нарастить продажи удалось в сентябре только корейской Hyundai - на 13,1%.