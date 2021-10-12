Лукашенко хочет вернуть старую систему приема в вузы

Лукашенко на сегодняшнем совещании по проекту Кодекса о образовании в очередной раз высказался за полный или частичный возврат к старой системе приема в вузы.

"Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей: или мы сохраним нынешнюю систему, что проще всего, или же мы ее существенно модернизируем. Меня настораживает только одно: за этим централизованным тестированием не всегда видим человека. Это опасно", - заявил Лукашенко.

Открывая совещание, он сказал, что «мир меняется очень быстро и национальная система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени», но сам продолжает рассуждать об образовании реалиями прошлого века, игнорируя понимание того, насколько радикально переформатированный пандемией коронавируса мировой рынок труда меняет подходы в системе образования.

«И главное мое требование… - справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования», - сказал Лукашенко.

С учетом этого требования он высказал сомнения по поводу предлагаемых новшеств таких как национальный госэкзамен, расширение целевой подготовки: «…хотелось бы более подробно услышать о введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мной принцип?"