Последнее обновление: 12.10.2021 13:55

Правила вступительной кампании-2022 не изменятся – Минобразования

Министерство образования заверяет, что правила вступительной кампании 2022 года существенно не изменятся.

"Для тех, кто будет поступать в 2022 году, пока ничего существенно не изменится. Может быть, за исключением расширения целевого набора. Возможно, будут некоторые льготы, в зависимости, как будет принят нормативный акт, расширены для участников олимпиад", - заявил министр образования Игорь Карпенко после совещания у Лукашенко, которого цитирует БелТА.

«В целом кодекс (об образовании – ред.) и правила приема концептуально поддержаны. Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены Лукашенко в виде соответствующего указа на подписание»,- также сообщил он.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование