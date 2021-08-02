Минобр Беларуси назвал обоснованным повышении стоимости обучения в вузах

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в белорусских вузах является обоснованным, а также насмешил утверждением о самостоятельности высших учебных заведений.

«Вузы принимают самостоятельное решение», - заявил министр, уточнив, что «оно согласованное, единое и централизованное».

«…последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования», - попробовал чиновник аргументировать повышение стоимости.

Еще одной причиной для повышения стоимости обучения в вузе он назвал соотношение бюджетников и платников, косвенно указывая, что обучающиеся на платной основе должны покрыть расходы на обучение бюджетников.

«Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования. И оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования, это студенты, которые будут набираться на платной основе», - сказал Карпенко.