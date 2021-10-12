Литва приостанавливает проект развития ж/д на 60 млн. евро

Введенные Евросоюзом (ЕС) и США санкции в отношении "Беларуськалия" и предстоящее прекращение с декабря экспорта калийных удобрений через Литву вынудили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) приостановить проект развития участка основой железнодорожной линии страны стоимостью 60 млн евро.

Речь идет об остановке строительных работ на участке второго пути Плунге-Шатейкяй, сообщает Delfi.lt.

Как сообщает компания, в ближайшее время начнутся процедуры расторжения подписанного в конце 2019 года договора стоимостью 56,5 млн евро с компанией Kauno tiltai. Предприятие должно было реконструировать 13,9 км железной дороги и проложить такой же участок новой дороги, реконструировать мосты и переходы, стрелки, переезды, модернизировать ж/д станции Плунге и Шатейкяй. Реализация проекта позволила бы увеличить скорость пассажирских поездов со 120 до 160 км в час, а грузовых – с 90 до 120 км в час.