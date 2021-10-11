Последнее обновление: 11.10.2021 12:22

EUobserver: Компании ЕС поставляют оружие в Беларусь через Молдавию

Три фирмы из ЕС подозреваются в попытке переправить оружие в Беларусь и Россию, что может быть лишь частью огромного черного рынка.

Чешская фирма Česká zbrojovka пыталась экспортировать более 100 винтовок и пистолетов через Молдову в Россию в 2020 году, сообщает EUobserver со ссылкой на документ.

В поставку вошли снайперские винтовки модели «CZ TSR», которые могут использоваться в спортивных целях или специальной полицией.

Примерно в то же время венгерская фирма De Fango и словацкая фирма XXeurope также пытались экспортировать через Молдову в Беларусь сотни тысяч патронов с боеприпасами, говорится в документе.

ЕС ввел эмбарго на поставки оружия Беларуси и России в 2011 и 2014 годах.



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