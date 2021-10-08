Нацбанк РБ упростил порядок проведения валютно-обменных операций для юрлиц

Нацбанк Беларуси внес изменения в свои документы, упрощающие для юридических лиц порядок проведения операций с иностранной валютой, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление правления НБРБ №273 от 29 сентября 2021 года.

«В целях упрощения порядка проведения операций с иностранной валютой из Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций исключается норма, предусматривающая обязанность юридических лиц – резидентов при покупке иностранной валюты указывать в соответствующей заявке либо платежном поручении код направления использования покупаемой иностранной валюты», - говорится в документе.

Изменения в Инструкции о проведении валютных операций предусматривают отказ от обязательного представления в банки резидентами валютных договоров в качестве подтверждения основания для проведения платежей, а также для внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счет (со счета).

При этом в инструкции сохранено требование, что в случаях, когда банки не могут определить на основании представленной клиентом информации соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, банки дополнительно запрашивают необходимые для этих целей документы.

Постановлением № 273 уточняются требования к содержанию представляемой резидентами и нерезидентами в банки информации о проводимых валютных операциях, а также функции банков при определении соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства.