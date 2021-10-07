В сентябре 21 года продолжился рост мировых цен на продовольствие

В сентябре мировые цены на продовольственные товары выросли вследствие снижения предложения и высокого спроса на основные продукты питания, такие как пшеница и пальмовое масло, следует из данных, опубликованных сегодня Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 130,0 пункта, что на 1,2 процента выше его августовского значения и на 32,8 процента выше показателя сентября прошлого года.

Значение Индекса цен на зерновые ФАО в сентябре выросло на 2,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем: из-за сокращения экспортных возможностей на фоне высокого спроса цены на пшеницу на международных рынках за месяц поднялись почти на 4 процента и на 41 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также в сентябре был отмечен рост международных цен на рис; при этом цены на кукурузу выросли лишь на 0,3 процента (38 процентов по сравнению с прошлым годом) в связи с улучшением видов на урожай в целом и началом уборочной в Соединенных Штатах Америки и Украине, что практически полностью нивелировало последствия вызванных ураганами перебоев в функционировании портов в США.

По словам старшего экономиста ФАО Абдулрезы Аббассяна, "в предстоящие несколько недель все внимание будет обращено на пшеницу с тем, чтобы понять, смогут ли стремительно растущие цены обуздать спрос".

Значение Индекса цен на растительные масла ФАО за месяц выросло на 1,7 процента – или примерно на 60 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года – из-за высокого мирового импортного спроса и опасений в связи с нехваткой трудовых мигрантов, играющих важную роль в производстве пальмового масла в Малайзии, международные цены на этот продукт достигли максимального за последние десять лет уровня. Международные цены на рапсовое масло также заметно выросли, в то время как котировки соевого и подсолнечного масла снизились.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 1,5 процента по сравнению с августом: высокий импортный спрос на мировых рынках и сезонные факторы в Европе и Океании привели к росту международных котировок на всю молочную продукцию, особенно на сливочное масло.

Индекс цен на сахар ФАО поднялся на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, чему способствовали неблагоприятные погодные условия и рост цен на этанол в Бразилии – крупнейшем в мире экспортере сахара. Замедление мирового импортного спроса и хорошие виды на урожай в Индии и Таиланде оказали сдерживающее влияние на рост цен.

Значение Индекса цен на мясо ФАО в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилось, но в годовом исчислении его рост составил 26,3 процента. Котировки баранины и говядины выросли в связи с сокращением предложения, в то время как котировки мяса птицы и свинины снизились, чему способствовало увеличение предложения птицы на мировых рынках и снижение спроса на свинину в Китае и Европе.

Согласно обновленным прогнозам, приведенным в очередной публикации "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые", объем производство зерновых в мире в 2021 году может достичь рекордного уровня в 2 800 млн тонн, однако этого будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей в течение сезона 2020–2021 годов.

В настоящее время ФАО ожидает, что в 2021 году будет собрано 776,7 млн тонн пшеницы, при этом ожидаемый более высокий урожай в Восточной Европе и Австралии позволит компенсировать снижение объемов производства в Канаде и Российской Федерации, обусловленное погодными условиями и состоянием посевов. Как ожидается, объем производства фуражных зерновых составляет 1 504 млн тонн, при этом прирост урожая сорго и ячменя будет выше, чем прирост урожая кукурузы. Объем производства риса в мире может достичь нового рекордного уровня в 50 млн тонн, главным образом вследствие повышения видов на основной урожай в Индии.

В то же время, потребление зерновых в мире в сезоне 2021–2022 годов прогнозируется на уровне 2 811 млн тонн, что на 1,8 процента выше показателей предыдущего сезона и связано с ожидаемым значительным увеличением потребления пшеницы в кормовых целях, что отчасти обусловлено высокими ценами на фуражные зерновые.

Таким образом в сезоне 2021–2022 годов соотношение мировых запасов зерновых к их потреблению может составить 28,4 процента, что несколько ниже прошлогодних показателей, когда оно составляло 29,2 процента, но в целом соответствует приемлемому уровню.

Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые также включает последний прогноз ФАО по объему торговли зерновым, которое в сезоне 2021–2022 годов может сократиться на 0,3 процента до 473,2 млн тонн, прежде всего вследствие снижения объемов торговли ячменем и кукурузой.