ЗВР Беларуси за сентябрь 2021 года снизились на $36,8 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составили $8 459,9 млн., сообщил Нацбанк РБ.

За сентябрь 2021 года резервы снизились на $36,8 млн. или 0,4% после роста в августе на $1054,3 млн. или 14,2% (благодаря SDR МВФ).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн., а также уменьшением стоимости монетарного золота», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.