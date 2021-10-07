Хакеры взломали стриминговую платформу Twitch

Хакеры получили доступ к внутренней информации стриминговой платформы Twitch, а также к данным ее пользователей.

Взлом, о котором первоначально сообщалось на форумах, подтвердила сама платформа (принадлежит Amazon), передает РБК.

Информация о взломе появилась на платформе 4chan, пишет CNBC. Один из ее пользователей на форуме заявил, что причастен к проникновению в системы Twitch. По его словам, это было сделано для того, чтобы усилить конкуренцию в мире потокового онлайн-видео. При этом он назвал Twich «отвратительной токсичной помойкой».

В сообщении говорилось, что хакеры получили доступ к 125 ГБ данных. Среди них, по словам злоумышленников, был исходный код, на котором работает сервис, а также планы Amazon Game Studio запустить интернет-магазин компьютерных игр, который будет конкурировать с лидером отрасли Steam.

Помимо этого, часть скомпрометированных данных касалась заработка стримеров Twitch, пишет The Wall Street Journal. Некоторые из них получали миллионы долларов. Газета отмечает, что несколько стримеров написали в соцсетях, что распространенная информация об их заработке соответствуют действительности. Это же подтвердил один из стримеров «Би-би-си».

Twitch подтвердила взлом. «Наши команды работают в срочном режиме для того, чтобы определить масштабы этого. Мы будем информировать пользователей, как только будем получать дополнительную информацию», — говорится в сообщении платформы в Twitter.

Amazon приобрел Twich в 2014 году примерно за $970 млн. Сейчас ежемесячно на платформе транслируют видео более 7 млн человек, в среднем число зрителей составляет 2,5 млн в любой момент времени, пишет Wall Street Journal.