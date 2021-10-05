Совокупный госдолг всех стран вырос почти до 100% мирового ВВП - глава МВФ

Общий суверенный государственный долг всех стран вырос почти до 100% мирового ВВП, развивающиеся страны переживают трудные времена. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони.

«По нашим оценкам, мировой государственный долг вырос почти до 100% ВВП. В значительной степени это отражает необходимые налогово-бюджетные меры в ответ на кризис, а также большие потери производства и доходов в результате пандемии. Здесь мы видим еще один глубокий разрыв, причем некоторые страны пострадали больше других - особенно в развивающемся мире», - отметила она.

Георгиева пояснила, что многие страны к началу пандемии «имели весьма ограниченные финансовые возможности», сообщает ТАСС.

«Теперь у них еще меньше места в бюджетах и очень ограниченные возможности для выпуска новых долговых обязательств на выгодных условиях. Одним словом, для них настали трудные времена, и они оказались по ту сторону пропасти налогово-бюджетного финансирования», - подчеркнула глава МВФ.