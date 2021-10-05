Последнее обновление: 05.10.2021 12:14

Данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу

Компания Facebook 4 октября столкнулась с масштабным сбоем, и в тот же день стало известно о появлении данных пользователей этой соцсети на хакерском форуме.

База данных с информацией о 1,5 млрд пользователях соцсети Facebook выставлена на продажу в одном из форумов для хакеров в даркнете, сообщил в понедельник, 4 октября, портал Privacy Affairs.

При этом не уточняется, связана ли ситуация с произошедшим в тот же день масштабным сбоем в работе Facebook и принадлежащих одноименному концерну соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp.

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