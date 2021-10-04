Продажи квартир в китайском мегаполисе Шэньчжэнь упали до минимума с 2010 года - газета

Продажи жилой недвижимости на вторичном рынке китайского мегаполиса Шэньчжэнь (население около 17,6 млн человек) в сентябре упали до минимального показателя за 12 лет.

Об этом в понедельник сообщила деловая газета «Чжунго чжэнцюаньбао», передает ТАСС.

По ее данным, показатель снижается уже шестой месяц подряд. Всего в сентябре на вторичном рынке города было продано 1 765 объектов жилой недвижимости, это на 13,6% ниже августа и на 79,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Общая площадь этих объектов снизилась на 13,4%, до 169,25 тыс. квадратных метров.

Продажи коммерческой недвижимости на вторичном рынке в сентябре также сократились на 75,27% в годовом выражении: общая площадь реализованных объектов составила 208,4 тыс. квадратных метров.

На рынке недвижимости в Китае наблюдается спад на фоне опасности банкротства крупной девелоперской компании Evergrande Group. Общий объем ее долговых обязательств превышает 300 млрд долларов. 4 октября компания сообщила о приостановке торговли своими акциями на Гонконгской фондовой бирже.

Шэньчжэнь является крупным мегаполисом в южной провинции Гуандун и расположен в 30 км от Гонконга. Там находятся штаб-квартиры таких китайских компаний, как Huawei, Tencent, DJI и других.