Последнее обновление: 29.09.2021 12:11

A1 перенес дату повышения отдельных цен на 1 ноября

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 перенес на месяц дату изменений стоимости некоторых услуг связи.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой унитарным предприятием «А1» с регулятором, анонсированное ранее изменение стоимости некоторых услуг связи для физических и юридических лиц, вступит в силу с 1 ноября 2021 года», - говорится в сообщении компании.

С 1 ноября изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов.

При этом все остальные изменения вступят в силу в соответствии с ранее анонсированным сроком.

Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

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