Накопительное пенсионное страхование в Беларуси стартует не ранее чем через год

Белорусские власти смогут запустить добровольное накопительное пенсионное страхование не ранее чем с 1 октября 2022 года.

Такую дату в эфире белорусского ТВ озвучила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Отложенный на год старт она объяснила необходимостью ряд организационно-технических мероприятий.

Костевич также сообщила, что добровольно-накопительную пенсию будет аккумулировать только одно госпредприятие – РУП "Стравита".

«Государство может гарантировать сохранность накопленных средств и ресурсов через государственную организацию», - заявила министр.