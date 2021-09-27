Последнее обновление: 27.09.2021 07:33

Жители Берлина выступили за экспроприацию квартир у крупных жилых концернов

Категории: ФРГ Жилье

Жители Берлина в ходе референдума поддержали передачу в управление на общественно-правовых основах квартир, находящихся в собственности крупных жилых концернов в столице ФРГ.

Такие данные властей привели в ночь на понедельник, 27 сентября, после обработки около 90 процентов голосов. За экспроприацию высказались 56,5 процента участников плебисцита, чуть больше трети (38,8 процента) выступили против, передает УНН.

Таким образом, инициаторы референдума призовут сенат Берлина “инициировать меры”, необходимые для этой процедуры, а также разработать профильный закон. Передача в управление на общественно-правовых началах может коснуться 240 тысяч жилых помещений, что составляет около 15 процентов рынка съемных квартир в Берлине. Организаторы плебисцита надеются тем самым остановить повышение квартплаты в столице.

По оценке властей Берлина, эта процедура обойдется в сумму от 29 до 36 млрд евро. В то же время инициаторы плебисцита уверены, что расходы не превысят 13,7 миллиарда. Они предлагают в качестве компенсации жилым концернам не денежные средства, а облигации, которые будут погашаться в течение 40 лет за счет доходов от аренды.

Итоги голосования не являются юридически обязывающими для властей, поскольку они не были привязаны к конкретному законопроекту. Позиция сената Берлина зависит от его нового политического состава. Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический союз, Свободная демократическая партия и правопопулистская “Альтернатива для Германии” выступают против возможной экспроприации, Левая партия поддерживает эту процедуру, а партия “Союз-90” / “зеленые” считает подобный шаг “в последнее средством”.

12 сентября в Берлине прошла демонстрация за доступную аренду жилья.



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