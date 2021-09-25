Глава МВФ заявила о «подмене фактов инсинуациями» в отчете о Doing Business

Юристы, которые были привлечены Всемирным банком (ВБ) для проверки подготовки его ежегодных докладов Doing Business, в своем отчете «подменили факты инсинуациями».

Такое мнение высказала в заявлении директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, направленном ей Исполнительному совету организации, выдержки из него приводит в пятницу агентство Рейтер.

На прошлой неделе ВБ опубликовал аудиторский отчет, в котором подвергаются критике действия Георгиевой по подготовке Doing Business в 2018 году, когда она занимала пост исполнительного директора Всемирного банка.

Глава МВФ считает, что подготовившая отчет американская юридическая компания WilmerHale ("Уилмерхейл") «подменяет факты инсинуациями и нелогичными умозаключениями». По словам Георгиевой, в отчете есть фундаментальные ошибки, включая связь между рейтингом Китая в Doing Business 2018 и обсуждением увеличения капитала ВБ.

Как отметила глава МВФ, выводы аудита о том, что она якобы оказывала давление на сотрудников ВБ с целью манипулирования данными для улучшения рейтинга Китая в Doing Business, являются «возмутительными». Георгиева подчеркнула, что она действовала с целью предотвратить предложение сотрудников аппарата тогдашнего президента ВБ Джим Ен Кима о включении Гонконга в рейтинг Китая в Doing Business 2018.

Она подчеркнула, что «никогда не призывала изменять данные и анализ в угоду тому или иному правительству», отмечает агентство. Глава МВФ выразила сожаление в связи с тем, что некоторые коллеги чувствовали, что не могут высказать ей свои опасения по поводу целостности данных доклада.

На прошлой неделе официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Исполнительный совет организации изучает отчет юристов, передает ТАСС.

В опубликованном на прошлой неделе аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в частности под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

На прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.