Грузоперевозки транспортных организаций Беларуси в январе-августе упали на 2%

В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 253,3 млн тонн грузов, или 98% к январю-августу 2020 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 79,8 млрд тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 13 352,7 млн пассажиро-километров, или 110% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1018,5 млн человек, или 96% к январю-августу 2020 г.