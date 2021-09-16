Польша отказалась от строительства водного пути Е40 через Беларусь

Министр климата и окружающей среды Польши Михаил Крутыка под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины «Сяжево» на реке Висла.

Данный проект рассматривался как ключевой в обустройстве польского участка водного пути Е40 (путь соединяет Балтийское и Черное моря по территории Польши, Беларуси и Украины). В Сяжево должны были дать старт возведению каскада плотин, чтобы обеспечить навигацию не ниже IV класса судоходства и создать новые мощности ГЭС. Планы активно лоббировались государственным агентством Польские Воды (Wody Polskie), сообщает газета «Белорусы и рынок».

Как следует из решения министра, ранее подготовленная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена с многочисленными нарушениями законодательства и не учитывала всех аспектов.

Без каскадизации Вислы и строительства канала Висла – Муховец невозможно полноценное сочленение внутренних водных путей Польши, Беларуси и Украины в рамка Е40.

Минтранс Беларуси рассматривает Е40 как проект, способный оживить работу водного транспорта, в том числе дающий возможность задействовать суда типа «река-море». Пока грузооборот речников наименьший по сравнению с другими видами транспорта в Беларуси. В 2020 году, по данным Белстата, показатель составил лишь 29,9 млн т.км или 0,024% от совокупного грузооборота по стране.

Ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков. По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV классу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки. Деловые объединения призвали правительство сосредоточить ресурсы на альтернативных региональных проектах, в том числе на развитии туризма на Полесье.