Последнее обновление: 06.09.2021 11:58

Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала 654,1 доллара за 1 тыс. куб. м, или 53,68 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе 650 долларов за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.

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