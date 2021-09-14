Последнее обновление: 14.09.2021 17:23

Беларусь возьмет кредит у Кувейтского фонда

Лукашенко указом №341 от 14 сентября одобрил проект кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития.

«Средства займа в размере 7,5 млн. кувейтских динаров (эквивалентны $25 млн) будут направлены на реконструкцию Городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер», - говорится в официальном комментарии к указу.

Документ предусматривает предоставление ряда льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС в отношении условий кредитного соглашения.



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