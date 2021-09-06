Последнее обновление: 06.09.2021 15:31

Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне беспорядков в Гвинее

Стоимость алюминия на новостях о госперевороте в Гвинее поднялась до $2 761 за тонну, что превысило максимум 2011 года, следует из данных торгов.

5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Сообщалось, что перед президентским дворцом была слышна стрельба.

Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи, передает ТАСС.

На этом фоне акции "Русала" выросли в понедельник более чем на 14%, они также обновили пики 2012 года на Гонконгской бирже.



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