Беларусь получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» в объеме 250 000 доз, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Спутник Лайт» предназначен и подтвержден нашим советом для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели», - уточнил Пиневич, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Пиневич также выразил надежду на скорое производство «Спутник Лайт» на мощностях РУП "Белмедпрепараты".

Ранее, Минздрав обещал в начале сентября поставку 1,5 млн. дох китайской вакцины, но об этом министр ничего не сказал. Вместе с тем чиновник предупредил, что «сейчас Беларусь входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости».