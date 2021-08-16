Минздрав РБ обещает поставить китайскую вакцину до августа

Китай до конца августа поставит в Беларусь 1 млн. доз вакцины от коронавируса, заявил в эфире ТВ замминистра здравоохранения Александр Тарасенко.

"Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце. Это будет вакцина Sinopharm, которая уже у нас поступала по гуманитарной помощи", - заявил Тарасенко.

Он также утверждает, что рассматривается возможность закупки вакцины у западных стран.

"Такие тоже вопросы рассматриваются, но здесь, конечно же, вопросы и качества, и цены, и условий хранения тоже влияют, вносят свои коррективы. Поэтому тоже эти вопросы рассматриваются", - пояснил Тарасенко.