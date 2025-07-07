Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

В РФ вводится обязательная предустановка RuStore на гаджеты Apple

Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и ряд других устройств, продаваемых в России.

Закон также запрещает препятствовать установке, обновлению и оплате приложений через RuStore. Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

В первую очередь меры направлены на технику Apple. На iPhone и других гаджетах компании по умолчанию установлен магазин приложений AppStore, альтернативные магазины установить нельзя. Но для отдельных государств сделаны исключения, в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе.

В Госдуме отмечали, что закон необходим для обеспечения бесперебойного доступа к критически важным сервисам, включая банковские приложения и другие российские цифровые решения.



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