Наша Нива: Китай заморозил $580 млн на строительство Нежинского комбината под Солигорском

Китай заморозил предоставление оставшейся части кредита на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, строительство которого ведет компания «Славкалий» попавшего под санкции Михаила Гуцериева.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что в рамках проекта уже освоены $820 млн., но Китай заморозил оставшиеся $580 млн.: строительные компании покидают площадку, работы на которой приостановлены с конца июня.

На реализацию проекта Славкалий должен был получить $1,4 млрд. китайских кредитов под гарантии правительства Беларуси. Дополнительно, Гуцериев вложил в проект в разным оценкам от 250 до 600 млн. собственных средств.