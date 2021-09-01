Арбитраж в Гааге обязал Беларусь выплатить $22,5 млн российскому инвестору

Международный арбитражный суд в Гааге обязал власти Беларуси выплатить около $22,5 млн. российскому инвестору за экспроприацию собственности и нарушение стандартов справедливого обращения в деле против «Манолиум-Процессинг».

Это первое решение с участием Беларуси в инвестиционном арбитраже, результат которого появился в публичном пространстве, сообщает Радио Свабода.

В 2017 году российская компания ООО «Манолиум-Процессинг» инициировала арбитражное разбирательство против Беларуси на основании Договора о Евразийском экономическом союзе. Компания требовала компенсации за прямой ущерб на сумму более $200 млн.

В 2003 году компания подписала инвестиционное соглашение с Мингорисполкомом на выделение под застройку земельного участка в центре столицы. В качество оплаты за выдачу такого разрешения, инвестор к середине 2011 года должен был построить несколько инженерных коммунальных объектов.

По версии Минэкономики Беларуси, многочисленные нарушения ООО «Манолиум-Процессинг», вызванные «пренебрежительным отношением к национальному законодательству», привели к тому, что инвестор утратил право на строительство.

В 2014 году Хозяйственный суд Минска вынес решение о расторжении инвестиционного соглашения. Споры между сторонами продолжались долго, несмотря на передачу земельного участка другому застройщику. По словам российской компании, она возвела коммунальные объекты, но госорганы отказались возместить затраты.

Далее, созданная для рассмотрения дела арбитражная коллегия в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе признала только заявления истца, касающиеся решений белорусских судов после 2015 года и передачи земли в районе Площади Победы другому инвестору (A- 100 группа) для возведения жилого комплекса «Депо».

Требование «Манолиум-Процессинг» о возмещении упущенной выгоды, связанной с утратой права на землю в центре Минска, арбитражная коллегия признала необоснованной, а также согласилась с позицией Республики Беларусь в размере исковых требований.

Минэкономики уточняет, что определенные положения белорусского законодательства не позволяли госорганам выплатить ООО «Манолиум-Процессинг» компенсацию затрат на строительство инженерных сетей, поскольку белорусское дочернее предприятие «постоянно нарушало национальное законодательство и до 2016 года погрязла в налоговых обязательствах и штрафах».

Арбитражный коллегия постановила возместить истцу средства, потраченные на строительство коммунальных объектов в сумме, определенной контрольно-ревизионным управлением Минфина Беларуси: около 19 млн долларов или 12% от общей суммы первоначальных исков. Однако лишних денег в бюджете не нашлось. Компания не получила и этой суммы.

Не дожидаясь справедливого судебного разбирательства, российская компания подала иск в Международный арбитражный суд в Гааге. Вердикт - возместить понесенные расходы с учетом дополнительных затрат на организацию процесса.

Международный арбитраж рассматривает еще не менее двух исков к властям Беларуси.