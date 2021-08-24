Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 471 495 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 августа 2021 года выросло до 471 495 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3701 человека.

Выздоровели и выписаны 465 027 (+727) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 860 человек (14,86% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7679920 (+5786) тестов на коронавирус.