Последнее обновление: 31.08.2021 12:18

Экс-посол Великобритании в РБ: МВФ должен согласовать свои действия с Западом

«9 августа США, Великобритания и Канада ввели очередной раунд санкций в отношении Беларуси, два дня спустя Международный валютный фонд согласился предоставить стране 910 миллионов долларов в рамках глобального распределения специальных прав заимствования (SDR).

В результате, в то время как западные страны ужесточают санкции в отношении Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека и международного права, МВФ, организация, в которой Запад все еще доминирует, финансирует режим. Это противоречие необходимо устранить».

Об этом пишет в своей статье бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис. Статья опубликована на сайте Bloomberg.

«Такое происходит не впервые. В 2008 году, столкнувшись с серьезным финансовым стрессом из-за мирового финансового кризиса, Беларусь обратилась в МВФ за экстренной помощью. Я был одним из немногих послов в Минске, проявившим пристальный интерес. После начала переговоров мы в месте с представителем МВФ проводили много времени в частых и долгих прогулках вдали от любопытных ушей, чтобы найти решение, которое помогло бы Беларуси, а также продвигало бы права человека посредством тех или иных связанных обязательств. Я также пытался убедить министерство финансов Великобритании поддержать этот подход, но отсутствие воображения у ведомства разочаровало меня.

В конце концов, Минск получил stand-by кредит на 2,5 миллиарда долларов, но без каких-либо условий, связанных с соблюдением прав человека. В то время США и ЕС также применяли санкции против Беларуси. Но меры были ограниченными, и контекст сильно отличался от сегодняшнего. Стремясь улучшить отношения с Западом на фоне растущего давления со стороны России, режим Александра Лукашенко был относительно сдержан в своих репрессиях в отношении гражданского общества. Ситуация развивалась в правильном направлении, хотя и медленно, и, как оказалось, была обратима. Хотя я ничего не сказал белорусским властям о своих усилиях по получению кредита, они тихо поблагодарили меня.

Сегодня ситуация совершенно иная. Репрессии в Беларуси беспрецедентно суровы и усугубляются. Международные действия режима – принудительная посадка рейса 4978 авиакомпании RyanAir в мае, зловещие действия его служб безопасности за рубежом и массовый транзит мигрантов из Ближнего Востока к литовской границе с целью истощить ресурсы соседа по ЕС - превращают его из диктатура в изгоя. Лукашенко навсегда сжигает мосты с Западом. Однако, санкции, направленные на давление на режим, были подорваны МВФ.

Фонд также поощряет Россию в поддержке режима, утратившего легитимность в глазах большинства населения. За прошедший с начала политического кризиса год Россия предоставила Беларуси новые кредиты. Она понимает, что финансовый кризис там (в Беларуси – ред.) может еще больше ослабить правление Лукашенко и ускорить потенциальный переход к демократии, как это происходило во время кризисов в других авторитарных системах. Тем самым Россия поддерживает систему, которая продолжает нарушать права человека в масштабах, невиданных на протяжении десятилетий в Европе. Она также продвигает свою собственную геополитическую реальность, добиваясь более глубокой интеграции Беларуси в Россию. Со временем это может вылиться в возможность размещения военных баз, что вызывает глубокую озабоченность Запада, поскольку с Беларусью граничат три государства-члена ЕС и НАТО. На этом фоне безусловное выделение СДР МВФ является не только подарком Беларуси, но и поддерживает цель России по сохранению Лукашенко у власти.

В 2008 году сочетание санкций и кредитов было диковинкой. Сегодня это недопустимо. Сейчас существуют прецеденты, демонстрирующие другой подход. МВФ не позволит Венесуэле получить доступ к существующим или будущим SDR, ссылаясь на дискуссию о том, является ли Николас Мадуро законным лидером страны. Но организация тем не менее выделили SDR Беларуси, несмотря на отказ западных правительств признать лукашенковские «выборы» в августе 2020 года.

И еще одна ирония. Распределение SDR предназначено для помощи Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19. Однако решение этой проблемы со стороны Лукашенко было катастрофическим. Он резко высказался против пандемии и оскорбил тех, кто от нее умер. В июне 2020 года он отверг такие условия кредита МВФ, как карантин и изоляция. "Что это за глупость?" он сказал. «Мы не будем плясать под их дудку». Недавний взлом правительственных серверов белорусскими активистами указал, что реальное число умерших от пандемии в стране составляет 32 тыс. человек, что в 14 раз превышает официальные данные. Режим с большей вероятностью потратит деньги МВФ на подавление жизней, чем на их спасение.

Сегодня принципы ESG (Environmental, social, and governance - ред.) серьезно затруднят доступ Беларуси к западным финансовым рынкам по сравнению с тем, как это было во время размещения суверенных облигаций на Лондонской фондовой бирже в июне 2020 года для привлечения 1,25 миллиарда долларов.

Но МВФ по-прежнему предоставляет средства жестокому режиму, ограничивая эти выделение этих средств лишь узкими техническими условиями. Подобную аномалию нельзя поддерживать, ни из моральных, ни их стратегических соображений».

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