Посольство РФ формирует списки граждан стран ОДКБ для эвакуации из Афганистана

Посольство России в Кабуле начало формировать списки желающих покинуть Афганистан, на новые эвакуационные рейсы могут попасть граждане России, лица с видом на жительство в РФ и граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана).

“Вывозу в РФ подлежат следующие категории: граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ; лица, имеющие действительный вид на жительство в РФ; граждане стран-членов ОДКБ”, — сообщает посольство РФ в Twitter.

Желающие покинуть Афганистан должны отправить копии документов, удостоверяющих личность, и номер контактного телефона на электронную почту. После этого им вышлют анкету и разъяснят порядок оформления на вывозные рейсы.