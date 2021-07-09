Последнее обновление: 09.07.2021 17:16

Кремль объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»

Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, Путин в курсе этих контактов.

Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

Ответить на вопрос журналистов о том, признает ли Москва талибов законным правительством, если его представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.

«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.

Помимо переговоров делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан» спокойно провела пресс-конференцию в московском отеле Radisson.

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