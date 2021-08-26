Последнее обновление: 26.08.2021 13:39

Концерн "Белгоспищепром" обзовут государственной корпорацией

Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации.

Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА после доклада главе государства, рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

«Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа», - сообщил глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен после доклада у Лукашенко.

«…корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - утверждает чиновник.

П о его словам, проект указа будет представлен в Совмин 1 сентября, а с нового года концерн будет работать под вывеской корпорации.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование