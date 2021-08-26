США ввели пошлины на российские трубы в размере 210%

Министерство торговли США ввело таможенные антидемпинговые пошлины в размере 209,72% на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации.

В начале августа Минторг сообщил, что намерен ввести таможенные пошлины на импорт ряда труб из России, Украины и Республики Корея после того, как власти пришли к выводу, что в результате их ввоза «американский промышленности нанесен значительный ущерб», передает ТАСС.

Так, размер антидемпинговых пошлин в отношении импортной продукции российских ПАО «ТМК» и АО «Волжский трубный завод» составит 209,72%, украинской промышленной компании «Интерпайп» - 23,75%, южнокорейской сталелитейной корпорации ILJIN - около 4,5%. Кроме того, отмечается в документе, в отношении российский и корейских предприятий были введены и компенсационные пошлины в размере 48,38% и 1,78% соответственно в связи с возможным получением субсидий. Пошлины могут быть отменены только в результате обзоров, которые Минторг будет проводить раз в течение нескольких лет.

В декабре прошлого года Минторг США утверждал, что производители и экспортеры соответствующей продукции из России получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер. По версии Минторга, речь шла в том числе об АО «Волжский трубный завод», которое входит в состав Трубной металлургической компании. Россия, по данным ведомства, поставила в 2020 году в США 11,47 тыс. тонн подпадающих под введенные ныне пошлины труб на почти 10 млн долларов, Украина - 32,8 тыс. тонн ($25,5 млн), Республика Корея - 23 тыс. тонн ($26 млн)

Соответствующее расследование началось в июле прошлого года и было инициировано на основании обращения расположенного в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.