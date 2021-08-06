Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 451 740 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 августа 2021 года выросло до 451 740 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3513 человек.

Выздоровели и выписаны 445 890 (+1 277) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3513 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 295 человек (7% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 388 584 (+18 491) теста на коронавирус.