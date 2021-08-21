Последнее обновление: 21.08.2021 10:48

В Беларуси изменены критерии признания гаранта по уплате таможенных платежей

В Беларуси изменены критерии признания поручителя перед таможенными органами национальным гарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.

Согласно указу №318 от 18 августа 2021 года, исключено условие о наличии у гаранта 50% акций банка, включенного в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей.

Определено, что гарантом могут выступать организации, имущество которых находится в собственности государства, имеющие опыт работы в качестве поручителя не менее 10 лет и включенные в реестр таможенных представителей. Также увеличена минимальная сумма, предоставляемая такими поручителями в качестве гарантии надлежащего исполнения обязательств, - с Br44 млн до Br50 млн.

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