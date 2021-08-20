EPAM отказывается от 4-х офисов в Минске

Компания EPAM наносит серьезный удар по рынку недвижимости в Минске, решив отказаться в сентябре сразу от 4-х офисных помещений в Минске.

Менеджеры компании утверждают, что речь не идет об уходе компании из Беларуси: примерно 85% сотрудников компании предпочитают работать дистанционно».

«Ковид многое изменил. Многие сотрудники работают из дому и не хотят возвращаться в офис. Кроме того, EPAM приобрела много собственных площадей в «Clover Park», также у компании есть два своих офиса, мы расширяемся. Уход из других бизнес-центров объясняется истечением срока аренды и переводом сотрудников в свои помещения», - цитирует Наша Нива представителя EPAM.

Так или иначе, с 15 сентября EPAM отказывается от аренды офисов на Клары Цеткин 51, Притыцкого 27, Тиражной 150, Дзержинского 104а.