Последнее обновление: 20.08.2021 13:35

Беларусь уповает на сохранение доступа к госзакупкам в России

Белорусские власти рассчитывают на сохранение Россией доступа к государственным закупкам для компаний стран ЕАЭС, заявил сегодня премьер Беларуси Роман Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Отмечу важность продолжения переговорного процесса по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС. За год мы существенно продвинулись, сформирован и запущен евразийских реестр промышленных товаров, формируется нормативная база... Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС, которые были включены в российский реестр производителей, но еще не успели переключиться на евразийский ", - сказал Головченко.



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