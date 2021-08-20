Последнее обновление: 20.08.2021 13:35

Минстройархитектуры РБ аннулировало аттестаты 4-х генподрядчиков Dana Holdings

Министерство строительства и архитектуры Беларуси прекратило действие аттестатов четырех генеральных подрядчиков застройщика «Дана Астра» (Dana Holdings).

Согласно информации на сайте Белстройцентра, с 13 августа аннулированы аттестаты на строительство объектов следующих компаний: ООО «Ослябя», ООО «ВикторияГарантСтрой», ООО «Яркида» и ЗАО «Ареса-Сервис-Строй». Именно эти компании построили с десяток домов в ЖК «Минск-Мир».

Кроме того, на фоне введенных США 9 августа санкций в отношении «Дана Астра», арендаторам помещений в ТЦ «Dana Mall» начали приходить недвусмысленные письма от европейских поставщиков с просьбой разъяснить природу их отношений с попавшими под санкции США компаниями братьев Каричей.

Как сообщает «Наша Нива», письма получили разные магазины – от техники до одежды.



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