WP: Байден не должен позволить МВФ стать спасательным кругом для диктатора Беларуси

Решение Международного валютного фонда предоставить Беларуси специальные права заимствования на сумму порядка 1 млрд. долларов сведут на нет все введенные США, Великобританией, Канадой и ЕС санкции против режима Лукашенко, который вопиющим образом украл победу на президентских выборах 2020 года .

«В августе прошлого года Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской, но объявил себя победителем и выгнал ее из страны. Его силы безопасности отреагировали на огромные массовые демонстрации, арестовав тысячи людей и подвергнув их жестокому обращению и пыткам в белорусских тюрьмах. Лукашенко - незаконный деспот», - говорится в редакторской статье газеты Washington Post.

МВФ, членами которого являются 190 стран, 23 августа должен распределить 650 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования, призванных обеспечить экономическую подушку для стран, страдающих от пандемии коронавируса и долгового бремени. Это новый выпуск и самый крупный выпуск СДР в истории МВФ.

«Некоторые авторитарные правительства такие стран, как Россия, Китай и Иран, соответствуют требованиям (МВФ – ред.), поскольку широко признаны другими [странами]. Однако Венесуэла не сможет использовать СПЗ - многие страны не признают президента Николаса Мадуро в качестве законного лидера, признавая вместо него лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Мьянма, где сейчас правит военная хунта, взявшая контроль в результате февральского переворота, также не сможет их использовать. Беларусь сможет, потому что большинство стран все еще признают правительство Лукашенко. Это вливание станет значительным стимулом для Беларуси, у которой всего около 7,4 млрд долларов международных резервных активов, включая иностранную валюту на сумму 3 млрд долларов США», - сказано в статье.

Редакция Washington Post признает, что США, как крупнейшему акционеру МВФ, все же не хватит голосов для блокировки распределения SDR Беларуси. В этой связи, указывает издание, администрация Байдена должна мобилизовать европейских и других союзников - всех членов МВФ - для того, чтобы потребовать приостановить выделение средств режиму Лукашенко.

«Лукашенко десятилетиями балансировал между Востоком и Западом, чтобы оставаться у власти. Недавно, после введения санкций США и Великобританией, он издевался: «Вы можете подавиться своими санкциями». Единственный ответ – продолжать давление. Всем тем, кто хочет, чтобы в Беларуси восторжествовала демократия, следует притормозить эту ошибочную выплату - и как можно скорее», - заключает редакция Washington Post.